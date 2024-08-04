Динамо — Рейнджерс: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

6 серпня київське Динамо зіграє проти шотландського Рейнджерса в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Матч відбудеться на "Арені Люблін" у польському Любліні. Початок — о 21:00 за київським часом.

Динамо Київ

Динамо завершило минулий сезон Української Прем'єр-ліги на другому місці, поступившись Шахтарю двома очками, тож потрапило у кваліфікацію Ліги чемпіонів. Востаннє їм вдавалося пройти кваліфікацію ЛЧ ще у 2020-му році, коли команду очолив Мірча Луческу.

У літнє міжсезоння кияни підписали лідерів Дніпра-1 Олександра Піхальонка та Валентина Рубчинського та Максима Брагару з Чорноморця, а також орендували колумбійця Браяна Себальоса з бразильської Форталези. Серед втрат перед матчем проти Рейнджерса травмовані Олександр Тимчик, що пропустив перший матч проти Партизана, та Максим Дячук, який вибув на кілька місяців через пошкодження, отримане у матчі-відповіді.

У 2 кваліфікаційному етапі столичний клуб двічі розгромно переміг сербський Партизан. Спершу Динамо в Любліні здолало суперника з рахунком 6:2, а потім декласувало Партизан на їхньому полі (3:0).

Фото: Getty Images

Рейнджерс

У сезоні-2023/24 Рейнджерс посів 2 місце у місцевому чемпіонаті, втративши шанси на перемогу в шотландському дербі із Селтіком. Та і загалом останні 7 матчів Рейнджерс завершив без перемог. Серед них були 3 поразки у товариських матчах проти Аякса, Манчестер Юнайтед та Бірмінгема, нічия у спарингу з Уніоном Берлін.

Серед офіційних матчів, наприкінці минулого сезону шотландський клуб програв Селтіку у фіналі Кубку, та двічі зіграв унічию з Хартсом (останній матч минулого та стартовий поєдинок цього сезону).

Історія зустрічей

Протистояння між Динамо та Рейнджерсом налічує 2 поєдинки. Вони зустрічалися у 1 колі Кубку європейських чемпіонів. У першому матчі в Києві перемогли "біло-сині" з рахунком 1:0, а у матчі відповіді сильнішими виявилися вже шотландці — 2:0.

Тож за підсумками того протистояння в 1/8 фіналу турніру вийшов саме Рейнджерс. У тому розіграші він дійшов до чвертьфіналу, де поступився румунському Стяуа.

Де дивитися

Трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі 2+2, а також у прямому етері YouTube-каналу Football Hub та "Динамо Київ". Також наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак, Бражко, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат.

Рейнджерс: Батленд — Таверньє, Суттар, Девіс, Їлмаз, Діоманде, Беррон, Райт, Лоренс, Кортес, Дессер.

Цифри і факти

Динамо та Рейнджерс зустрічалися двічі. По одній перемозі в обох з команд;

Загалом Динамо 8 разів грало проти шотландських клубів. 3 перемоги, 3 нічиї, 2 поразки;

Динамо трохи дешевше за Рейнджерс (79,40 проти 84,55 мільйонів євро);

Найдорожчим гравцем у складі обох команд є нападник киян Владислав Ванат — 10 мільйонів євро. У суперників найбільший цінник має Тодд Кантвелл (8,5 млн);

Тренер Рейнджерса Філіпп Клеман двічі зустрічався проти Динамо (коли був наставником Брюгге). Його команда здобула перемогу та нічию;

У складі Динамо значно більше збірників, ніж у шотландського клубу (12 проти 9 у національній збірній та 21 проти 8 у молодіжних);

В Динамо більш ніж у 7 разів менше легіонерів у складі, порівняно з Рейнджерс (3 проти 22);

Склад киян молодший за суперників із Шотландії (24,2 проти 24,9);

Прогноз Чемпіона

2:0 — перемога Динамо.