Челсі домовився з Атлетико про трансфер півзахисника
Атлетико Мадрид досяг угоди з Челсі щодо переходу англійського півзахисника Конора Галлахера.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Сума трансферу оцінюється в 40 млн євро. Портал Transfermarkt оцінює англійця у 50 млн.
Наразі "матрацники" очікують на рішення Галлахера, сподіваючись дізнатися про рішення гравця на цих вихідних.
Конор є вихованцем Челсі, він знаходиться у структурі клубу з 2016-го. У минулому сезоні англієць відіграв 50 матчів, де забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.
Напередодні Челсі підписав воротаря Вільярреала Філіпа Йоргенсена.