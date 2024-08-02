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Челсі домовився з Атлетико про трансфер півзахисника

Станіслав Лисак — 2 серпня, 08:39
Челсі домовився з Атлетико про трансфер півзахисника

Атлетико Мадрид досяг угоди з Челсі щодо переходу англійського півзахисника Конора Галлахера.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сума трансферу оцінюється в 40 млн євро. Портал Transfermarkt оцінює англійця у 50 млн.

Наразі "матрацники" очікують на рішення Галлахера, сподіваючись дізнатися про рішення гравця на цих вихідних.

Конор є вихованцем Челсі, він знаходиться у структурі клубу з 2016-го. У минулому сезоні англієць відіграв 50 матчів, де забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.

Напередодні Челсі підписав воротаря Вільярреала Філіпа Йоргенсена.

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