Челсі домовився з Атлетико про трансфер півзахисника

Атлетико Мадрид досяг угоди з Челсі щодо переходу англійського півзахисника Конора Галлахера.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сума трансферу оцінюється в 40 млн євро. Портал Transfermarkt оцінює англійця у 50 млн.

Наразі "матрацники" очікують на рішення Галлахера, сподіваючись дізнатися про рішення гравця на цих вихідних.

🔴⚪️ Atlético Madrid are waiting for Conor Gallagher's decision, expecting the case to be clarified this weekend.



There's still NO green light from the player so far... but contacts continue.



Chelsea, waiting as they agreed with Atléti on €40m deal. pic.twitter.com/shgDOKrcoD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2024

Конор є вихованцем Челсі, він знаходиться у структурі клубу з 2016-го. У минулому сезоні англієць відіграв 50 матчів, де забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.

Напередодні Челсі підписав воротаря Вільярреала Філіпа Йоргенсена.