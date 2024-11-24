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Це покладе край десятиліттям монополії УЄФА: Перес знову заговорив про Суперлігу

Ігор Чернявський — 24 листопада 2024, 19:05
Це покладе край десятиліттям монополії УЄФА: Перес знову заговорив про Суперлігу
Реал

Президент Реала Флорентіно Перес вважає, що Суперліга Європи покликана завершити багаторічну монополію УЄФА.

Його цитує Madrid Zone.

"Суперліга? Я налаштований як ніколи оптимістично. Можу вас запевнити, що нічого не буде як раніше. Це покладе край десятиліттям монополії УЄФА. Було багато тиску і погроз, які могли б зламати кого завгодно, але не нас. Це унікальна можливість запустити нову модель, і чим швидше, тим краще. Це інновація", – сказав Перес.

Нагадаємо, 18 квітня 2021 року низка європейських топклубів на чолі з Реалом, Барселоною та Ювентусом влаштували демарш та оголосили про вихід зі своїх національних чемпіонатів. Попри те, що авантюра Переса виявилася невдалою, розмови про Суперлігу не вщухають і досі.

Також у нещодавньому інтерв’ю президент "королівського клубу" вперше висловився про скандал навколо "Золотого м’яча" та Вінісіуса.

Реал Мадрид УЄФА Флорентіно Перес

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