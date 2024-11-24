Це покладе край десятиліттям монополії УЄФА: Перес знову заговорив про Суперлігу

Президент Реала Флорентіно Перес вважає, що Суперліга Європи покликана завершити багаторічну монополію УЄФА.

Його цитує Madrid Zone.

"Суперліга? Я налаштований як ніколи оптимістично. Можу вас запевнити, що нічого не буде як раніше. Це покладе край десятиліттям монополії УЄФА. Було багато тиску і погроз, які могли б зламати кого завгодно, але не нас. Це унікальна можливість запустити нову модель, і чим швидше, тим краще. Це інновація", – сказав Перес.

🚨 Florentino Perez: “Super League? I am more optimistic than ever. I can assure you that NOTHING WILL BE THE SAME. It will put an end to decades of UEFA's monopoly. There was a lot of pressure and threats that could bring anyone down, but not us. It is a unique opportunity to… pic.twitter.com/JR9gOcloJZ — Madrid Zone (@theMadridZone) November 24, 2024

Нагадаємо, 18 квітня 2021 року низка європейських топклубів на чолі з Реалом, Барселоною та Ювентусом влаштували демарш та оголосили про вихід зі своїх національних чемпіонатів. Попри те, що авантюра Переса виявилася невдалою, розмови про Суперлігу не вщухають і досі.

Також у нещодавньому інтерв’ю президент "королівського клубу" вперше висловився про скандал навколо "Золотого м’яча" та Вінісіуса.