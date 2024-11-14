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Повторили досягнення ексгравця Металіста: батько та син у складі фарерського клубу стали чемпіонами країни

Руслан Травкін — 14 листопада 2024, 16:24
Повторили досягнення ексгравця Металіста: батько та син у складі фарерського клубу стали чемпіонами країни
Атлі Грегерсен та Арні Атлассон
SDNA

Гравці фарерського Вікінгура Атлі Грегерсен та Арні Атлассон стали другою парою батько-син в історії футболу, яка виграла національний чемпіонат.

Про це пише SDNA.

Першими в історії були Олексій Єрьоменко та Олексій Єрьоменко-молодший, які двічі (2002 та 2003) вигравали чемпіонат Фінляндії.

Зазначимо, що Олексій Єрьоменко-молодший у сезоні 2009/10 відіграв в УПЛ 10 матчів за Металіст, а його молодший брат Роман виступав у той час за київське Динамо.

42-річний Грегерсен грає на позиції правого захисника. У сезоні 2024 (на Фарерський островах чемпіонат проходить за схемою весна-осінь) зіграв 27 матчів, а його 18-річний син виходив на поле 24 рази.

Нагадаємо, відомий уругвайський футболіст Дієго Форлан у 45-річному віці дебютував у професійному тенісі.

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