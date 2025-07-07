Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Аль-Ахлі розпочав переговори з Мессі

Олег Дідух — 7 липня 2025, 13:08
Аль-Ахлі розпочав переговори з Мессі
Ліонель Мессі
Getty Images

Клуб із Саудівської Аравії Аль-Ахлі розпочав переговори з зірковим форвардом Інтер Маямі та збірної Аргентині Ліонелем Мессі.

Про це повідомляє LEquipe.

Контракт Мессі з Інтером Маямі діє до кінця календарного 2025 року. Сам 38-річний аргентинець хоче залишитися в своєму нинішньому клубі, проте керівництво Аль-Ахлі готове на все заради підписання форварда.

Мессі виступає за Інтер Маямі з літа 2023 року. В поточному сезоні на його рахунку 13 голів і 6 асистів у 18 матчах за американський клуб у всіх турнірах.

Зауважимо, що Ліонель Мессі є найбільш високооплачуваним футболістом МЛС, що стало відомо після нещодавніх звітів зарплатні гравців ліги. Аль-Ахлі є чинним переможцем Ліги чемпіонів Азії.

Аль-Ахлі Інтер Маямі Ліонель Мессі

Аль-Ахлі

Влахович відхилив пропозицію з Саудівської Аравії
Рома цікавиться ексзіркою Мілана та Аталанти
Два трилери в одну ніч: відеоогляд матчів Інтер Маямі – Палмейрас та Порту – Аль-Ахлі
Інтер Маямі з Мессі та Суаресом пробився до плейоф клубного ЧС
Матч у Лівії завершився пеклом: фанати вдерлися на поле, спалили автобус і атакували охорону

Останні новини