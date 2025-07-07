Аль-Ахлі розпочав переговори з Мессі

Клуб із Саудівської Аравії Аль-Ахлі розпочав переговори з зірковим форвардом Інтер Маямі та збірної Аргентині Ліонелем Мессі.

Про це повідомляє L’Equipe.

Контракт Мессі з Інтером Маямі діє до кінця календарного 2025 року. Сам 38-річний аргентинець хоче залишитися в своєму нинішньому клубі, проте керівництво Аль-Ахлі готове на все заради підписання форварда.

Мессі виступає за Інтер Маямі з літа 2023 року. В поточному сезоні на його рахунку 13 голів і 6 асистів у 18 матчах за американський клуб у всіх турнірах.

Зауважимо, що Ліонель Мессі є найбільш високооплачуваним футболістом МЛС, що стало відомо після нещодавніх звітів зарплатні гравців ліги. Аль-Ахлі є чинним переможцем Ліги чемпіонів Азії.