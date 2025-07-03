Мессі підпише новий контракт з Інтер Маямі

Гравець Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі залишиться в американському клубі.

Про це повідомляє видання The Athletic.

Попри інформацію про можливе повернення до рідного клубу Ньюеллс Олд Бойз, аргентинець не збирається повертатися на Батьківщину найближчим часом.

Контракт Мессі з Інтер Маямі, який розрахований до кінця 2025 року, буде продовжений принаймні до 2026-го.

38-річний аргентинець у сезоні-2025 провів 24 матчі Інтер Маямі у всіх турнірах, забивши 16 голів і віддавши 6 результативних передач.

Зауважимо, що Ліонель Мессі є найбільш високооплачуваним футболістом МЛС, що стало відомо після нещодавніх звітів зарплатні гравців ліги.

Напередодні команда 8-разового володаря Золотого м'яча розгромно програла ПСЖ в 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу.