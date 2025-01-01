Перехід Ррапая у Колос став найдорожчим трансфером клубу в історії

25 грудня албанський півзахисник Партизані Арінадо Ррапай став гравцем Колоса. Цей трансфер є найдорожчим в історії клубу.

Про це повідомляє Transfermarkt.

За інформацією порталу, перехід албанця обійшовся українському колективу в 500 тисяч євро. Раніше рекорд належав переходам Іліра Краснічі та Ніки Гагнідзе, на яких витратили по 300 тисяч.

Ррапай три сезони виступав за клуб Партизані, та у 2023 році був визнаний найкращим гравцем Албанії. У поточному сезоні півзахисник провів 15 матчів, забив 4 голи та віддав 3 асисти.

Гравець має у своєму активі два зіграні матчі за національну команду Албанії, 4 поєдинки за молодіжну збірну (U-21) та 8 матчів за юнацьку (U-19).

Угода з албанським футболістом розрахована на 3,5 роки. У Колосі Ррапай обрав собі 99-й ігровий номер.

Раніше стало відомо, що Колос із великою долею ймовірності оформить орендні угоди щодо двох своїх футболістів.