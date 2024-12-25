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Колос підсилився албанським атакувальним півзахисником

Олексій Мурзак — 25 грудня 2024, 19:22
Колос підсилився албанським атакувальним півзахисником
ФК Колос

Албанський півзахисник Партизані Арінадо Ррапай став гравцем Колоса.

Про це пресслужба клубу з Ковалівки повідомила в Telegram.

Ррапай три сезони виступав за клуб Партизані, а в 2023 році був визнаний найкращим гравцем Албанії.

У поточному сезоні півзахисник провів 15 матчів, в яких забив 4 голи та віддав 3 гольові передачі. Також зіграв три зустрічі у кваліфікації Ліги конференцій-2024/25.

Гравець має у своєму активі два зіграні матчі за національну команду Албанії, 4 поєдинки за молодіжну збірну (U-21) та 8 матчів за юнацьку (U-19).

Угода з албанським футболістом розрахована на 3,5 роки. У Колосі Ррапай обрав собі 99-й ігровий номер.

Раніше стало відомо, що Колос із великою долею ймовірності оформить орендні угоди щодо двох своїх футболістів.

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