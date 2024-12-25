Колос планує віддати в оренду двох гравців

Колос із великою долею ймовірності оформить орендні угоди щодо двох своїх футболістів.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, 22-річний форвард Антон Салабай проведе друге коло УПЛ у Ворсклі, а 27-річний правий вінгер Олег Ільїн – в Оболоні.

У поточному сезоні Салабай відзначився 1 голом в 10 матчах за Колос, водночас Ільїн провів 5 матчів без результативних дій.

Раніше повідомлялося, що захисник Колоса Андрій Цуріков продовжив контракт з клубом до 30 червня 2026 року.

Колос завершив першу частину сезону на 11-му рядку турнірної таблиці. В активі команди 18 набраних очок.

Після зимової паузи Колос 22 лютого в межах 18 туру вдома прийме Чорноморець.