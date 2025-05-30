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Мілан відхилив пропозицію Манчестер Сіті щодо Рейндерса

Володимир Максименко — 30 травня 2025, 11:20
Мілан відхилив пропозицію Манчестер Сіті щодо Рейндерса
Тіджані Рейндерс
ФК Мілан

Мілан та Манчестер Сіті продовжують переговори щодо хавбека "россонері" Тіджані Рейндерса.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Італійський клуб відхилив першу пропозицію "містян" розміром 45-50 млн євро. За свого футболіста Мілан хоче отримати щонайменше 75 мільйонів.

Манчестер Сіті налаштований за будь-що придбати нідерландця та вже готує новий трансферний бід.

Наразі Transfermarkt оцінює Рейндерса в 50 млн, а його контракт із Міланом чинний до 2030-го.

Цього сезону Тіджані Рейндерс став одним з лідерів Мілана, забивши 15 м'ячів та віддавши 5 результативних передач у 54 матчах за "россонері".

Нагадаємо, напередодні Мілан оголосив про звільнення свого головного тренера.

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