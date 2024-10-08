У Наполі виникли проблеми з продовженням контракту з Кварацхелією

Переговори між Наполі та Хвічею Кварацхелією щодо нового контракту зайшли у глухий кут.

Про це повідомляє італійське видання Il Mattino.

За їхньою інформацією, ще під час Євро-2024 Наполі запропонував Кварацхелії новий контракт до літа 2028 року із зарплатою в розмірі 5,5 мільйони євро на рік. В клубі очікували, що у вересні 23-річний вінгер збірної Грузії прийме цю пропозицію.

Проте Кварацхелія де-факто відхилив пропозицію Наполі. Агент гравця, Мамука Джугелі, висунув зустрічну пропозицію, фактично розпочавши переговори з нуля. Від Наполі вимагають для Кварацхелії річну зарплату в розмірі 8 мільйонів євро.

Італійський клуб сподівається, що прогресу в переговорах вдасться досягти під час жовтневої паузи на матчі національних збірних.

На даний момент Кварацхелія заробляє в Наполі 1,5 мільйони євро на рік, чинний контракт розрахований до літа 2027 року.