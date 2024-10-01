Наполі готує новий контракт для Кварацхелії

Півзахисник Наполі Хвіча Кварацхелія може продовжити контракт з італійським клубом.

Про це повідомляє Sky Sports.

Наразі сторони провели попередні переговори щодо продовження угоди. Гравцеві було запропоновано новий контракт, за яким він зароблятиме майже 6 млн євро на рік.

Наступна зустріч між агентом Кварацхелії та керівництвом Наполі запланована на листопад.

Зазначимо, що чинна угода 23-річного грузина розрахована до 2027 року. У червні президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс зустрівся з вінгером та запропонував йому контракт до 2029 року із зарплатою в 5 млн євро на рік, яка до закінчення терміну може зрости до 7 мільйонів.

За підсумками переговорів грузинський футболіст не погодився продовжувати угоду. Вінгер вирішив призупинити процес до закінчення Євро-2024.

У нинішньому сезоні Хвіча Кварацхелія провів 6 матчів за Наполі в усіх турнірах, забив 3 голи та віддав 2 асисти.