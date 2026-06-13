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Залишились без бутсів і з одним м'ячем: збірну Англії пограбували на ЧС-2026

Денис Іваненко — 13 червня 2026, 10:04
Залишились без бутсів і з одним м'ячем: збірну Англії пограбували на ЧС-2026
Джуд Беллінгем
Getty Images

Збірну Англію з футболу пограбували під час перевезення тренувального спорядження на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє DailyMail.

Перед першим тренуванням "трьох левів" у Канзасі стало відомо, що бутси гравців та тренувальний інвентар команди викрали під час трансферу із Флориди. Серед вантажу залишився лише один футбольний м'яч.

Місцева поліція наразі розслідує крадіжку. Вона підозрює, що до злочину могли бути причетні водії, які перевозили спорядження.

Футбольна асоціація наразі співпрацює із правоохоронцями, щоб повернути спорядження. Повідомляється, що серед гравців, чиї бутси зникли, є Гаррі Кейн і Джуд Беллінгем, а також було викрадено обладнання для аналізу, тактичні дошки та масажні столи.

Зазначимо, що збірна Англії на ЧС-2026 зіграє у групі L. Її суперниками стануть Хорватія, Гана та Панама.

Перший поєдинок підопічні Томаса Тухеля на турнірі проведуть проти хорватів. Він відбудеться 17 червня та розпочнеться о 23:00 за київським часом.

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