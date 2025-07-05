Легенда Ворскли покине полтавську команду після 15 років у клубі – ЗМІ

Легендарний захисник полтавської Ворскли Ігор Пердута покине клуб у це літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Полтавщина спорт.

Зазначається, що сторони не змогли домовитися про умови продовження контракту. Наразі 34-річний капітан команди має дві пропозиції щодо свого майбутнього. Ним зацікавлені клуби УПЛ.

Пердута є легендою Ворскли. Він приєднався до команди ще у 2010 році, але спершу виступав за другу команду. Дебютував у основі лише у 2012-му, а повноцінно почав грати за Ворсклу ще за рік.

За полтавський клуб захисник провів 343 матчі, у яких тричі відзначився голом та віддав 33 гольові передачі. Також Ігор посідає друге місце за кількістю поєдинків за Ворсклу за всю історію.

Нагадаємо, Ворскла за підсумками сезону-2024/25 не зберегла свою прописку в Українській Прем'єр-лізі, вилетівши до Першої ліги.

Раніше новий головний тренер полтавчан Желько Любенович, розповів про завдання перед клубом.