Наступаємо на ті самі граблі: Пердута – про результат матчу з Кудрівкою
Захисник Зорі Ігор Пердута розчарований результатом матчі із Кудрівкою (2:2) у 17 турі Української Прем'єр-ліги.
Про це гравець розповів у коментарі УПЛ ТБ.
"Домінація Зорі? Думаю, всі бачили і так відчувалося на полі хвилин 70. А потім, напевно, ми повірили, що ми вже виграли, і 20 хвилин дуже важких було. Якби не пропустили один гол, було б легше, а так вони вже пішли в навалу, за рахунок цього постійного тиску і забили.
Наші помилки, не потрібно було якось розслаблятися, може, не знаю, як правильно сказати, тому що гра триває 90 хвилин, і ми наступаємо на ті самі граблі.
Потрібно змінювати цю тенденцію. Наче і говоримо, спілкуємося, але якось все одно відпустили виграшну гру, – сказав Пердута.
Зазначимо, що у разі перемоги над Кудрівкою Зоря могла піднятися на 6 сходинку та наблизитися до зони єврокубків. У підсумку "чорно-білі" залишилися на 8 місці, маючи в активі 24 бали.
Раніше повідомлялося, що Зоря підписала 19-річного африканця Саллієу Баха, який багато забивав у чемпіонаті Румунії.