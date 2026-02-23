Наступаємо на ті самі граблі: Пердута – про результат матчу з Кудрівкою

Захисник Зорі Ігор Пердута розчарований результатом матчі із Кудрівкою (2:2) у 17 турі Української Прем'єр-ліги.

Про це гравець розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Домінація Зорі? Думаю, всі бачили і так відчувалося на полі хвилин 70. А потім, напевно, ми повірили, що ми вже виграли, і 20 хвилин дуже важких було. Якби не пропустили один гол, було б легше, а так вони вже пішли в навалу, за рахунок цього постійного тиску і забили.

Наші помилки, не потрібно було якось розслаблятися, може, не знаю, як правильно сказати, тому що гра триває 90 хвилин, і ми наступаємо на ті самі граблі.

Потрібно змінювати цю тенденцію. Наче і говоримо, спілкуємося, але якось все одно відпустили виграшну гру, – сказав Пердута.