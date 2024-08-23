Пеллегріні: Кривбас наніс небагато ударів по наших воротах

Головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріні поділився думками щодо матчу плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону 2024/25 проти Кривбаса. Його підопічні здобули комфорту перемогу (2:0).

Слова чилійського фахівця наводить Marca.

"Позитивні висновки, ми здобули перемогу з перевагою в два м’ячі, не пропустили, щоб мати більше впевненості в тому, що ми робимо. Для мене дуже цінним є бажання добитися хорошого результату вдома, щоб вийти в наступний раунд Ліги конференцій.

Гра Льоренте? Так, Дієго зіграв дуже хорошу гру, він виграв багато повітряних м’ячів, він виграв більшість кросів з Натаном. Коли ми не пропускаємо, це тому, що працює вся команда. Чим ближче вони наближаються до наших воріт, тим більше відповідальності несуть захисники. Я радий і за Дієго, і за Натана. Це була позитивна гра в усіх аспектах у цілому.

Ми повинні уникати сюрпризів у матчі-відповіді, граючи в хорошу гру, а не на утримання рахунку, який ми здобули сьогодні в гостях. Звичайно, це допомагає – мати перевагу в два голи, але якщо ви граєте, думаючи про це, ви втрачаєте характеристики гри. Вдома ми повинні грати з першої хвилини, незважаючи на перевагу, яку ми маємо.



Це був правильний матч, у суперника було небагато ударів по наших воротах, Руї Сілва не зробив жодного важливого сейву, але саме тому, що захист був хорошим, ми скоротили розриви, уникнули ударів і виграли", — сказав Пеллегріні.