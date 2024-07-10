УАФ спростувала інформацію про натуралізацію Педріньйо для виступів за збірну України
Українська асоціація футболу не зверталася до бразильського вінгера Шахтаря Педріньйо щодо натуралізації для виступів за збірну України.
Про це УАФ повідомила у коментарі Tribuna.com.
Раніше видання Trivela повідомило про дану пропозицію, зазначивши про часткову успішність перемовин.
Нагадаємо, нещодавно Педріньйо повернувся у Шахтар, після того, як виступав у оренді в Атлетико Мінейро з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Напередодні з'явилась інформація, що італієць Андреа Мальдера може повернутися у тренерський штаб збірної України.