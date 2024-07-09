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Мальдера може повернутися до тренерського штабу збірної України — джерело

Владислав Уткін — 9 липня, 15:00
Мальдера може повернутися до тренерського штабу збірної України — джерело

Італійський фахівець Андреа Мальдера може потрапити у тренерський штаб збірної України.

Про це повідомляє Dynamomania.

За інформацією джерела, Мальдера отримав пропозицію повернутися до роботи в національній команді. Наразі не відомо, яке рішення прийме італієць.

Зазначимо, що Андреа був помічником головного тренера України з 2016 по 2021 роки, коли збірну очолював Андрій Шевченко.

Останнім місцем роботи Мальдери був Брайтон, де він працював з екснаставником Шахтаря Роберто Де Дзербі. Наприкінці червня італієць покинув англійський клуб.

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