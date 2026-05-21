Центральний нападник Гамбурга перейде до суперника по Бундеслізі

Центральний нападник Гамбурга Рансфорд Кенігсдорффер не буде продовжувати контракт із командою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що керівництво Гамбурга прагнуло зберегти футболіста та пропонувало йому новий контракт, проте нападник свідомо вирішив змінити клубну прописку задля нового виклику у своїй професійній кар'єрі.

24-річний центральний форвард прийняв рішення провести наступний сезон у Майнці.

У складі Гамбурга Кенігсдорффер провів 4 сезони, починаючи з 2022 року, в яких зіграв 138 матчів, де забив 33 гола й віддав 9 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця в 4 мільйони євро. До цього Рансдорф виступав за дрезденський Динамо.

Нагадаємо, що Гамбург оголосив про відхід низки орендованих гравців, серед яких грузинський захисник Шахтаря Георгі Гочолейшвілі.