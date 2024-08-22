Ван Леувен прокоментував ганебний старт на чолі Металіста 1925

Нідерландський фахівець Патріка ван Леувена прокоментував результат Металіста 1925 у його першому матчі на чолі клубу. Нагадаємо, харків'яни розгромно (0:4) поступилися Вересу у матчі Кубка України.

Слова наставника цитує сайт команди.

"Я б хотів розпочати краще, але у нас було всього два дні з командою. Ми намагались пояснити нашу структуру гри, розуміли що буде важкий матч. Бо важко швидко перейти на іншу модель побудови гри, зрозуміло, що будуть помилки.

Звичайно, я не очікував, що вже до десятої хвилини ми будемо поступатися із різницею у два м'ячі. У перерві я казав гравцям, що ви створили декілька нагод, будуть моменти і в другому таймі, не хвилюйтесь, грайте спокійно і ми зможемо змінити рахунок.

Розпочали непогано, створили декілька моментів, а в суперників і моментів було не так багато, але вони майже всі їх зуміли використати. Проте третій гол все вирішив. Плюс видно, що гравцям важко в фізичному плані. У нас зараз буде павза, буде час плідно попрацювати і підійти готовими до наступної гри чемпіонату.

Чому клуб показує погані результати? Я деяких гравців знав і до цього, з більшістю тільки знайомлюсь. Я впевнений — успіх до нас прийде. Вони показують певний рівень, але футболісти зараз дуже не стабільні, це як через фізичний стан, так і через ментальний стан. Це нам треба змінити, щоб вони почали в себе вірити після серії невдач.



Сьогодні всі голи — це наші помилки, по грі суперник не був сильніше за нас, окрім моментів з голами, ми майже не дали Вересу нічого створити. Зараз зробимо аналіз матчу, уважно розберемо наші помилки у захисті, та в інших частинах поля", — сказав ван Леувен.