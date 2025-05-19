Борнмут не хоче продавати Забарного влітку

Керівництво Борнмута ухвалило рішення не продавати українського центрального захисника Іллю Забарного під час найближчого літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє GiveMeSport.

Борнмут цього літа вже точно втратить партнера Забарного по центрі захисту Діна Гюйсена, який перейде в мадридський Реал. Також існує висока ймовірність втрати лівого захисника Мілоша Керкеза, над трансфером якого активно працює Ліверпуль.

Керівництво "Вишень" вважає, що втрата ще одного основного захисника влітку може нашкодити грі та результатам у наступному сезоні. Борнмут хоче зберегти кістяк команди і ставити серйозні завдання на наступний сезон.

Серйозний інтерес до Забарного проявляють Ньюкасл і Тоттенгем, проте керівництво Борнмута планує відхилити пропозиції щодо трансферу українця.