Дибала – найкращий гравець грудня в Серії А

Партнер Артема Довбика по Ромі Пауло Дибала був визнаний найкращим гравцем грудня в італійській Серії А.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.

У грудні Дибала відзначився 3 голами та 1 асистом у 5 матчах Серії А за Рому. Команда Клаудіо Раньєрі у цих поєдинках сумарно набрала 7 очок.

Найкращим тренером грудня було визнано наставника Інтера Сімоне Індзагі. Минулого місяці його підопічні виграли всі чотири своїх матчі в Серії А з загальним рахунком 14:1.

Вчора, 15 січня Інтер у перенесеному матчі 19 туру чемпіонату Італії вдома зіграв унічию 2:2 з Болоньєю. Наразі чинні чемпіони Італії посідають друге місце в турнірній таблиці з відставанням у три очки від Наполі та одним матчем у запасі.