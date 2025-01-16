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Дибала – найкращий гравець грудня в Серії А

Олег Дідух — 16 січня 2025, 16:05
Дибала – найкращий гравець грудня в Серії А
Пауло Дибала
legaseriea.it

Партнер Артема Довбика по Ромі Пауло Дибала був визнаний найкращим гравцем грудня в італійській Серії А.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Італії.

У грудні Дибала відзначився 3 голами та 1 асистом у 5 матчах Серії А за Рому. Команда Клаудіо Раньєрі у цих поєдинках сумарно набрала 7 очок.

Найкращим тренером грудня було визнано наставника Інтера Сімоне Індзагі. Минулого місяці його підопічні виграли всі чотири своїх матчі в Серії А з загальним рахунком 14:1.

Вчора, 15 січня Інтер у перенесеному матчі 19 туру чемпіонату Італії вдома зіграв унічию 2:2 з Болоньєю. Наразі чинні чемпіони Італії посідають друге місце в турнірній таблиці з відставанням у три очки від Наполі та одним матчем у запасі.

Пауло Дибала Інтер Рома Чемпіонат Італії, Серія А Сімоне Індзагі

Пауло Дибала

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