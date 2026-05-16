Одноклубник Довбика пішов з клубу після 10 років виступів

Італійський форвард Роми Стефан Ель-Шаараві оголосив про свій відхід з клубу.

Про це стало відомо з його сторінки в інстаграмі.

У своєму листі Ель-Шаараві зазначив, що за 10 років у клубі він здобув щиру прихильність та почуття приналежності, яке виходить за межі футболу. Він також згадав перемогу в єврокубковому турнірі та подякував за честь виводити команду на поле з капітанською пов'язкою.

Майбутнє римське дербі проти Лаціо стане для нього останнім матчем на домашньому "Стадіо Олімпіко". Цей матч відбудеться 17 травня о 13:00 за київським часом.

Ель-Шаараві приєднався влітку 2016 року, й з цього часу провів за римський клуб 10 років. Загалом у складі Роми італійський нападник зіграв 346 матчів, забив 65 голів та віддав 30 результативних передач. Під керівництвом Жозе Моурінью він разом із командою став першим в історії переможцем Ліги конференцій.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Ель-Шаараві може продовжити кар'єру в турецькому Трабзонспорі.