Колишній тренер збірної Боснії і Герцеговини очолив Партизан

Колишній тренер Боснії і Герцеговини Саво Мілошевич очолив белградський Партизан.

Про це повідомляє пресслужба сербського клубу.

Деталі контракту з новим наставником клубу не розголошуються. 51-річний серб грав за Партизан з 1992 по 1995, а також очолював клуб протягом сезону 2019/2020. Під його керівництвом команда здобула Кубок Сербії.

Нагадаємо, що "трунарі" невдало почали сезон. Спочатку був погром від київського Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів. Потім команда почергово вилетіла з відбіркових раундів Ліги Європи та Ліги конференцій, чим повторила ганебний рекорд Дніпра-1.

Невдало йшли справи і в чемпіонаті Сербії. За 7 матчів було здобуто лише 11 балів. У останній грі "біло-чорні" зазнали розгрому від Црвени Звєзди (0:4).

Після гри на наставника Александара Станоєвича напали вболівальники Партизана. Невдовзі він подав у відставку.