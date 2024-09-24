Тренер Партизана постраждав після нападу вболівальників

Вболівальники Партизана влаштували сутичку на стадіоні в Гумську після поразки команди від Црвени Звезди в межах 9 туру сербської Суперліги, в якій постраждав головний тренер господарів Александр Станоєвич.

Про це повідомляє видання sportklub.n1info.rs.

Поєдинок завершився з рахунком 4:0 після чого фанати розбили вікна в роздягальнях тренерів і гравців на східному виході. Сербський фахівець прийшов на пресконференцію з пластирем над бровою та на носі.

Під час поєдинку уболівальники скандували "Станоє, йди". Зазначимо, що ця поразка Партизана стала найбільшою для від заклятого ворога з 1998 року.

Станоєвич коротко прокоментував ситуацію:

"Незадоволені вболівальники розбили скло, яке вдарило мене, і все. Жодного конфлікту не було", — сказав Станоєвич.

Нагадаємо, що бєлградський клуб за літо поступився у кваліфікації усіх трьох єврокубкових турнірів. Сербський гранд повторив невдалий виступ українського Дніпра-1. Це сталося лише вдруге в історії.

Спочатку Партизан розгромно програв київському Динамо (2:6, 0:3) у кваліфікації Ліги чемпіонів. Потім був виліт від Лугано (0:1, 2:2) у відборі до групового етапу Ліги Європи після чого підопічні Александра Станоєвича поступилися у двоматчевому протистоянні за вихід у Лігу конференцій Генту.