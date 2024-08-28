Зганьбилися на рівні Дніпра-1: Партизан вилетів із кваліфікації трьох єврокубків за один сезон

Сербський Партизан зазнав поразки від Гента (0:1) у другому матчі кваліфікації Ліги конференцій та вилетів з єврокубків. У першій грі бельгіці також були сильнішими з рахунком 1:0.

Бєлградський клуб за літо поступився у кваліфікації усіх трьох єврокубкових турнірів. Сербський гранд повторив невдалий виступ українського Дніпра-1. Це сталося лише вдруге в історії.

Спочатку Партизан розгромно програв київському Динамо (2:6, 0:3) у кваліфікації Ліги чемпіонів. Потім був виліт від Лугано (0:1, 2:2) у відборі до групового етапу Ліги Європи.

Нагадаємо, що Дніпро-1 минулого сезону в Лізі чемпіонів вилетів від Панатінаїкоса (1:3, 2:2), у Лізі Європі український клуб програв празькій Славії (1:3, 1:1), а потім у плейоф кваліфікації Ліги конференцій не зміг пройти Спартак Трнава (1:1, 1:2 (д.ч.)).

Варто зазначити, що за шість матчів український клуб чотири рази зумів зіграти внічию в основний час. Партизан не програв лише раз і закінчив цей єврокубковий похід із різницею голів 4:14.