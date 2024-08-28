Партизан вилетів від Гента, Башакшехір пройшов Сент-Патрікс у квалфікації ЛК

Сьогодні, 28 серпня, відбулися 2 матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.

За підсумками двоматчевого протистояння сербський Партизан вилетів від бельгійського Гента, а турецький Башакшехір пройшов Сент-Патрікс з Ірландії. Переможці вийшли у фінальну частину турніру.

Зазначимо, що Партизан починав свій єврокубковий шлях з 2 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де він двічі розгромно поступився київському Динамо (2:6, 0:3).

Ліга конференцій-2024/2025 — Кваліфікація

Плейоф, матчі-відповіді, 28 серпня

Башакшехір (Туреччина) — Сент-Патрікс (Ірландія) 2:0 (0:0)

Перший матч: 2:0

Голи: 1:0 - 64 Шахінер, 2:0 - 82 Кемен

Гент (Туреччина) — Партизан (Сербія) 1:0 (0:0)

Перший матч: 1:0

Гол: 1:0 - 88 Делорж

Невдовзі криворізький Кривбас протистоятиме іспанському Бетісу в матчі-відповіді плейоф кваліфікації ЛК. Поєдинок відбудеться в четвер, 29 серпня. Початок — о 22:00 за київським часом. Перша зустріч завершилася впевненою перемогою іспанців з рахунком 2:0.

Нагадаємо, житомирське Полісся вилетіло з кваліфікації ЛК у 2 етапі, двічі поступившись Олімпії Любляні.