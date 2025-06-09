Парма оголосила про відхід Ківу, який незабаром очолить Інтер

Крістіан Ківу покинув посаду головного тренера Парми.

При це повідомляє пресслужба "хрестоносців".

Контракт Ківу діяв до літа 2026 року, проте був достроково розірваний за обопільною згодою сторін. Відхід 44-річного румунського фахівця пов’язаний із тим, що він незабаром очолить міланський Інтер.

Парма була першим самостійним тренерським досвідом Ківу на дорослому рівні. Він очолював команду з лютого поточного року. У 13 матчах на чолі пармезанців Ківу здобув 3 перемоги, 7 разів зіграв унічию та зазнав 3 поразок. У період з 2018 до 2024 року румун тренував молодіжні команди Інтера різних вікових категорій.

Раніше повідомлялося про те, що у тренерський штаб Ківу увійде його експартнер по Інтеру Вальтер Самуель.