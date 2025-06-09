Легенда Інтера повернеться в клуб у ролі асистента Ківу

Легендарний аргентинський захисник Вальтер Самуель увійде в тренерський штаб нового наставника міланського Інтера Крістіана Ківу.

Про це повідомляє FC Inter News.

Очікується, що найближчим часом Інтер офіційно оголосить про призначення Ківу на посаду головного тренера. Одним із його асистентів міг стати Джованні Мартуш’єлло, який вже працював у Інтері в 2017 – 2019 роках у штабі Лучано Спаллетті.

Проте домовитися з Мартуш’єлло не вдалося. Замість нього в тренерський штаб Ківу увійде Самуель. 47-річний фахівець з 2018 року є асистентом головного тренера збірної Аргентини, і в цьому статусі виграв з командою чемпіонат світу-2022.

Самуель виступав за Інтер в якості гравця в 2005 – 2014 роках, з 2007 року був партнером Ківу по команді.