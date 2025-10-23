Я на іншому рівні: Паркер – про бій з Вордлі

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) впевнений у володарем тимчасового титулу WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).

Про це боксер розповів на пресконференції перед поєдинком.

"Я взагалі не думаю про поразку в цьому бою. Я виходжу, щоб перемогти. І коли переможу – перейду до наступного бою.

Я поважаю свого суперника, його кар’єру та підготовку до цього поєдинку. Але, якщо чесно, я на зовсім іншому рівні, і доведу це в суботу ввечері", – сказав Паркер.