Я на іншому рівні: Паркер – про бій з Вордлі
Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) впевнений у володарем тимчасового титулу WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).
Про це боксер розповів на пресконференції перед поєдинком.
"Я взагалі не думаю про поразку в цьому бою. Я виходжу, щоб перемогти. І коли переможу – перейду до наступного бою.
Я поважаю свого суперника, його кар’єру та підготовку до цього поєдинку. Але, якщо чесно, я на зовсім іншому рівні, і доведу це в суботу ввечері", – сказав Паркер.
Бій між новозеландцем та британцем відбудеться 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні.
Свій попередній бій Джозеф провів 22 лютого поточного року, у 2 раунді достроково перемігши Мартіна Баколе. Вордлі 7 червня в 10 раунді нокаутував Джастіса Гані.
Раніше повідомлялося, що переможець протистояння стане наступним суперником абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Бій може відбутися у першій половині 2026 року.