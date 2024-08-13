Президент Лехії — про Царенка: Його навички гри вражають

Президент польської Лехії, за яку грає низка українських футболістів, Паоло Урфер вражений навичками гри Антона Царенка, який раніше перейшов у польську команду.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Навички, темп, контроль і техніка гри Антона Цуренка вражають. Його маленький зріст робить його сильнішим завдяки стилю гри, і ми всі раді бачити його у футболці нашого клубу. Ми дуже наполегливо працюємо, щоб продовжувати залучати найкращих талантів до цього клубу", — сказав Паоло.

Зазначимо, що за Лехію вже грають українці Максим Хлань, який нещодавно відзначився асистом у Чемпіонаті Польщі, півзахисники Іван Желізко і Сергій Булеца, ексфорвард Шахтаря Богдан В’юнник, та голкіпер Богдан Сарнавський. Царенко став шостим українцем у польській команді.