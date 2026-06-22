Потенційний суперник Динамо у Лізі Європи призначив головного тренера

Грецький ПАОК оголосив про призначення Алесіо Ліші на посаду головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Попереднім місцем роботи Ліскі була Осасуна. Італієць залишив іспанський клуб наприкінці сезону, після того, як команда зберегла місце в Ла Лізі, фінішувавши на 17-й позиції у турнірній таблиці. Також він працював у Мірандесі, Леванте і академії Лаціо.

40-річний італієць замінив на цій посаді Резвана Луческу, який напередодні покинув клуб. Румунський фахівець очолював ПАОК з літа 2021 року. За цей час сумарно провів на чолі команди 256 матчів, у яких здобув 143 перемоги, 56 разів зіграв внічию і зазнав 57 поразок. У 2024 році привів команду до титулу чемпіонів Греції.

Нагадаємо, ПАОК може стати суперником Динамо у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, якщо кияни пройдуть Університатю Клуж.