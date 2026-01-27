Фанати ПАОКа потрапили у смертельну ДТП у Румунії

Мікроавтобус із уболівальниками грецького клубу зіштовхнувся із вантажівкою під час невдалого обгону на автотрасі в Румунії.

Про це повідомляє Skai.

Внаслідок зіткнення транспортний засіб, у якому були фани ПАОКа, викинуло на узбіччя. На жаль, не обійшлось без загиблих. Жахлива аварія забрала життя семи людей. Ще троє уболівальників отримати травми різного ступеня.

На щастя, вантажівка, яка перевозила спирт, не вибухнула після зіткнення, що могло б привести до ще більшої кількості загиблих.

Відзначимо, що уболівальники ПАОКа прямували через Румунію у Францію на виїзну гру своєї команди проти Ліона у рамках 8 туру основного раунду Ліги Європи, яка відбудеться 29 січня. Початок зустрічі – о 22:00 (за київським часом).

Місцева поліція вже порушила кримінальне провадження за статтями "заподіяння смерті через необережність" та "заподіяння тілесних ушкоджень через необережність".

ПАОК вже відреагував на моторошну ДТП. У грецькому клубі глибоко спустошені загибеллю своїх фанів.

