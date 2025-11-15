Пантери вирвали перемогу над Ладомиром у 12-му турі Вищої ліги

Сьогодні, 15 листопада, відбувся матч 12-го туру чемпіонату України з футболу серед жіночих команд, в якому Партери приймали Ладомир.

Зустріч завершилася мінімальною перемогою господарок з рахунком 2:1.

Саме Пантери першими відкрили лік голам у грі: вже на 10 хвилині відзначилась Оксана Білокур. На старті другого тайму Діана Ткачук відновила паритет, однак за 20 хвилин крапку в зустрічі поставила Іваніце Сантос.

Чемпіонат України з футболу серед жінок

12 тур, 15 листопада

Пантери Умань – Ладомир Володимир 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 10 Білокур, 1:1 – 47 Ткачук, 2:1 – 68 Сантос

Ця перемога дозволила Пантерам обійти Ладомир в турнірній таблиці. Клуб з Володимира йде на передостанньому місці, маючи в активі 7 очок. Пантери ж мають на 1 бал більше та йдуть сходинкою вище.

Нагадаємо, раніше жіноча збірна України з футболу дізналася суперників у кваліфікації на ЧС-2027. Відбір на світову першість проходитиме у форматі Ліги націй. Цього року українки вибороли путівку в елітний дивізіон.