Пантери вирвали перемогу над Ладомиром у 12-му турі Вищої ліги
Сьогодні, 15 листопада, відбувся матч 12-го туру чемпіонату України з футболу серед жіночих команд, в якому Партери приймали Ладомир.
Зустріч завершилася мінімальною перемогою господарок з рахунком 2:1.
Саме Пантери першими відкрили лік голам у грі: вже на 10 хвилині відзначилась Оксана Білокур. На старті другого тайму Діана Ткачук відновила паритет, однак за 20 хвилин крапку в зустрічі поставила Іваніце Сантос.
Пантери Умань – Ладомир Володимир 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 10 Білокур, 1:1 – 47 Ткачук, 2:1 – 68 Сантос
Ця перемога дозволила Пантерам обійти Ладомир в турнірній таблиці. Клуб з Володимира йде на передостанньому місці, маючи в активі 7 очок. Пантери ж мають на 1 бал більше та йдуть сходинкою вище.
