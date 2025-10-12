Колос декласував Поділля, забивши 10 м'ячів, Шахтар втратив бали у грі з Кривбасом у Вищій лізі

У неділю, 12 жовтня, відбулася низка матчі 9-го туру першого етапу чемпіонату України з футболу серед жіночих команд.

Так, Колос розгромив ЕМС-Поділля, забивши у ворота суперниць 10 "сухих" м'ячів. В іншому поєдинку Кривбас зіграв унічию з Шахтарем.

Ще дві розгромні перемоги були зафіксовані у матчах Металіст-1925 – Пантери (4:0) та Сістерс – Ладомир (4:0).

Чемпіонат України з футболу серед жінок

9 тур, 12 жовтня

Колос – ЕМС-Поділля 10:0 (4:0)

Голи: 1:0 – 3 Мостова, 2:0 – 12 Федоренко, 3:0 – 17 Семків, 4:0 – 36 Остапів, 5:0 – 48 Семків, 6:0 – 69 Федоренко, 7:0 – 74 Тян, 8:0 – Куп'як, 9:0 – 77 Федоренко, 10:0 – 90+2 Семків (пен)

Кривбас – Шахтар 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 51 Стахнюк, 1:1 – 54 Геник

Металіст-1925 – Пантери 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 10 Ольхова (пен), 2:0 – 11 Молодюк, 3:0 – 23 Молодюк, 4:0 – 72 Шевчук

Сістерс – Ладомир 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 14 Колменарез, 2:0 – 66 Василюк, 3:0 – 83 Чурікова, 4:0 – 90+4 Бондарєва

Standings provided by Sofascore

