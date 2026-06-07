Інтер підпише захисника Удінезе

Центральний захисник Удінезе Умар Соле, найімовірніше, продовжить кар'єру в міланському Інтері.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Чемпіони Італії тривалий час слідкували за 26-річним французом, і тепер перейшли до активних дій. Головний тренер Інтера Крістіан Ківу хоче мати Соле у своєму розпорядженні вже на початку передсезонних зборів. Умови особистого контракту з гравцем уже узгоджені.

Соле перейде в Інтер на правах річної оренди з опцією викупу за 25 мільйонів євро, яка автоматично активується за досягнення певних умов. Контракт Соле з Удінезе діє до літа 2027 року, тому перед переходом і Інтер захисник продовжить контракт зі своїм поточним клубом щонайменше на один рік.

Раніше Інтер викупив у Брюгге півзахисника Александра Станковича.