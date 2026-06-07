Кандидат у президенти Фенербахче обіцяє підписати зірку Інтера

Півзахисник міланського Інтера та збірної Туреччини Хакан Чалханоглу може продовжити кар'єру у Фенербахче.

Про це повідомляє Ягиз Сабунчуоглу.

Незабаром у Фенербахче відбудуться вибори президента клубу. Один із кандидатів, Хакан Сафі, заявив, що узгодив трансфер Чалханоглу та в разі своєї перемоги підпише зіркового хавбека.

Контракт Чалханоглу з Інтером діє до літа 2027 року, трансферна вартість хавбека оцінюється в 16 мільйонів євро. У поточного сезоні на його рахунку 12 голів і 7 асистів у 30 матчах у всіх турнірах.

У квітні повідомлялося про те, що головний тренер Інтера Крістіан Ківу хоче зберегти хавбека. Чалханоглу захищає кольори чинних чемпіонів Італії з літа 2021 року, коди перейшов із Мілана на правах вільного агента.