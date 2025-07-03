Палмейрас – Челсі: де дивитися матч 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу

Бразильська команда Палмейрас зіграє з лондонським Челсі в матчі 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.

Поєдинок відбудеться в ніч з п'ятниці 4 на суботу 5 липня, на арені "Лінкольн Файненшел Філд" у Філадельфії. Стартовий свисток пролунає о 04:00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на платформах Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного та медіасервісі MEGOGO.

Палмейрас на шляху до чвертьфіналу у бразильському дербі здолав Ботафогу. Поєдинок завершився у додатковий час завдяки голу Паулінью.

Челсі водночас переграв Бенфіку, за яку виступає український воротар Анатолій Трубін. У додатковий час "сині" забили три голи у ворота українця.