Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Палмейрас – Челсі: де дивитися матч 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу

Станіслав Лисак — 3 липня 2025, 00:01
Палмейрас – Челсі: де дивитися матч 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу
Getty Images

Бразильська команда Палмейрас зіграє з лондонським Челсі в матчі 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.

Поєдинок відбудеться в ніч з п'ятниці 4 на суботу 5 липня, на арені "Лінкольн Файненшел Філд" у Філадельфії. Стартовий свисток пролунає о 04:00 за київським часом.

Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на платформах Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного та медіасервісі MEGOGO.

Палмейрас на шляху до чвертьфіналу у бразильському дербі здолав Ботафогу. Поєдинок завершився у додатковий час завдяки голу Паулінью.

Челсі водночас переграв Бенфіку, за яку виступає український воротар Анатолій Трубін. У додатковий час "сині" забили три голи у ворота українця.

Клубний чемпіонат світу Палмейрас Челсі

Клубний чемпіонат світу

Флуміненсе – Аль-Хіляль: де дивитися матч 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу
Вирішуємо проблеми як можемо: ФІФА роздавала безкоштовні квитки на матчі 1/8 фіналу КЧС-2025
Реал – Боруссія та ще одне "європейське дербі": визначилися пари-чвертьфіналісти клубного ЧС
Реал завдяки голу Гарсії вибив Ювентус в 1/8 КЧС-2025
Стоїчков розкритикував гравців, які скаржаться на напружений календар

Останні новини