Палмейрас – Челсі: де дивитися матч 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу
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Бразильська команда Палмейрас зіграє з лондонським Челсі в матчі 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.
Поєдинок відбудеться в ніч з п'ятниці 4 на суботу 5 липня, на арені "Лінкольн Файненшел Філд" у Філадельфії. Стартовий свисток пролунає о 04:00 за київським часом.
Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на платформах Суспільне Спорт, місцевих каналах Суспільного та медіасервісі MEGOGO.
Палмейрас на шляху до чвертьфіналу у бразильському дербі здолав Ботафогу. Поєдинок завершився у додатковий час завдяки голу Паулінью.
Челсі водночас переграв Бенфіку, за яку виступає український воротар Анатолій Трубін. У додатковий час "сині" забили три голи у ворота українця.