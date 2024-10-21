Палкін: Гравці рівня Мудрика з'являються раз на 10 років

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, що клуб приділяє багато уваги розвитку академії, але гравці рівня Мудрика з'являються рідко.

Про це він сказав в інтерв'ю для BBC.com.

"Гравці рівня Мудрика з'являються раз на 10 років. Тому неможливо щороку розвивати такого гравця, як Мудрик. У будь-якому випадку, ми приділяємо велику увагу розвитку нашої академії, розвитку окремих гравців.

Ми збираємося всім керівництвом академії кожні три місяці, щоб детально обговорити всі аспекти розвитку, де ми знаходимося.



І в той же час ми продовжуємо працювати на трансферному ринку, намагаючись проаналізувати не лише бразильський ринок, ми зосереджуємося на інших ринках, включаючи африканський континент", – сказав Палкін.