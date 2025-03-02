Знаю цю історію зсередини: Палкін – про допінг Мудрика

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін відреагував на ситуацію з футболістом збірної України Михайлом Мудриком, який здав позитивний тест на допінг.

Цитує функціонера The Athletic.

"Мудрик – особливий. Так, зараз у нього проблеми з допінгом, і ми всі намагаємося йому допомогти, тому що я знаю цю історію зсередини і знаю на 100 відсотків, що він не вживав допінгу. Для Мудрика вживати якісь заборонені речовини – це нонсенс, тому що з його природних навичок він уже має все, і головне — швидкість", – розповів Палкін.

Також Палкін вважає, що Мудрик є унікальним гравцем. Проте у Челсі він не зміг повністю продемонструвати свої здібності.

"Якщо ви не знаєте, як керувати Ferrari, краще не торкайтеся Ferrari. Челсі змінив багато тренерів – один прибуває за іншим. Тому йому важко знайти, скажімо так, свого тренера. Але я на 100 відсотків знаю, що він – дуже унікальний гравець", – сказав Палкін.

Як відомо, у грудні минулого року Мудрик здав позитивну допінг-пробу. Лондонський клуб відсторонив від тренувань гравця, а також розпочав власне розслідування.

Попри відсторонення українця від ігор Челсі вніс гравця у заявку на плейоф Ліги конференцій.