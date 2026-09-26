Олімпійську віцечемпіонку тимчасово дискваліфікували через порушення антидопінгових правил

Олімпійську віцечемпіонку Парижа-2024 з бігу на 100 метрів з бар'єрами Сірену Самбу-Маєлу тимчасово відсторонили від змагань через порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє BBC.

25-річну француженку покарали за те, що вона вчасно не проінформувала представників антидопінгових служб про своє місцеперебування. Відсторонення атлетки почало діяти з 18 вересня.

Якщо провину спортсменки буде остаточно доведено, їй загрожує повноцінна дискваліфікація терміном до двох років. Представники Самби-Маєли заявили, що розслідування стосується виключно адміністративних вимог, а не вживання заборонених речовин. Наразі бігунка співпрацює зі слідством.

Зауважимо, що Самба-Маєла, окрім срібної медалі на OI-2024, має у своєму здобутку "золото" чемпіонату світу-2022 у приміщенні з бігу на 60 метрів з бар'єрами, а у 2024 вона стала чемпіонкою Європи на 100-метровій дистанції.

Нагадаємо, що напередодні американського легкоатлета Джона Коеча дискваліфікували на 3 роки за допінг та позбавили звання чемпіона країни.