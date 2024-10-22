Він зацікавив Манчестер Сіті: Палкін – про лідера Шахтаря
Георгій Судаков
ФК Шахтар
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів інтерес Манчестер Сіті та клубів АПЛ до лідера "гірників" Георгія Судакова.
Цитує функціонера SPOX.
"У нас є кілька цікавих гравців, наприклад, бразильці Кевін і Марлон. Найвідомішим на цей час є Георгій Судаков. Ним цікавиться Манчестер Сіті, за ним спостерігають і інші англійські клуби.
Півроку тому ми вели переговори про трансфер у Наполі, але не вийшло. Я впевнений, що кілька клубів зроблять йому пропозиції під час трансферного вікна", – сказав Палкін.
Нагадаємо, у вівторок, 22 жовтня Арсенал в третьому турі Ліги чемпіонів прийме Шахтар, початок матчу – о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.