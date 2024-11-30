Воротар Інгульця: В автобусі підколюють, питають, чи привозити точку

Воротар Інгульця Олексій Паламарчук став об’єктом дружніх жартів за свій хист до відбиття пенальті.

Про це він розповів у флешкоментарі УПЛ ТБ після довгоочікуваної перемоги над Ворсклою.

"В автобусі підколюють, Валера Сад каже: "Ну що, сьогодні заробляти точку, чи ні?" Я кажу: "Та ну, може не треба вже?" Ну, бачите, на фарт відбиваю", – сказав Паламарчук.

Також Олексій прокоментував своє знакове досягнення – 5-й відбитий пенальті поспіль. За цим показником він став співрекордсменом УПЛ.

"Сказали, що потрібно відбити 5, щоб повторити рекорд. Значить, потрібно шостий. Насамперед гарно, коли команда виграває, особисті досягнення – то таке. Хочеться, щоб команда вигравала і у всіх були позитивні емоції. Треба рухатися від гри до гри, набирати очки і досягати потрібний результат", – підсумував голкіпер.

Сенсаційна перемога над Ворсклою стала для Інгульця першою в сезоні-2024/25. До кінця року команда з Петрового проведе ще два матчі – проти Зорі та Колоса. Ці два поєдинки стануть для "червоно-жовтих" першими домашніми іграми в поточній кампанії.