Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Український голкіпер продовжить виступи в іспанському клубі

Олексій Мурзак — 21 червня 2025, 22:33
Український голкіпер продовжить виступи в іспанському клубі
Ярослав Троїцький
ФК Ельче

Український воротар Ярослав Троїцький, який перебував на перегляді в структурі іспанського клубу Ельче, продовжить підготовку до сезону з другою командою клубу.

Про це повідомив Telegram-канал LEGIONERS.UA.

За інформацією джерела, попри плани щодо залучення до складу U23, 18-річний гравець проходив перегляд у третій команді, де відзначився стабільною та впевненою грою.

За підсумками цього етапу було ухвалено рішення долучити Ярослава до передсезонного збору другого складу.

В Україні голкіпер займався футболом у структурі київського Динамо, донецького Шахтаря та харківського Металіста. Взимку він намагався проявити себе на перегляді у Вільярреалі С.

Раніше Ельче підписав 15-річного українського півзахисника Івана Третьякова.

Ельче Футбольні трансфери

Ельче

Іспанський клуб підписав контракт з 15-річним українцем
Барселона та Атлетико без проблем вийшли у чвертьфінал Кубку Іспанії
Жирона з Довбиком переграла Ельче в 1/16 фіналу Кубка Іспанії
Атлетік - Ельче 0:1: огляд матчу
Ельче - Севілья 1:1: огляд матчу Ла-Ліги

Останні новини