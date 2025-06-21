Український голкіпер продовжить виступи в іспанському клубі

Український воротар Ярослав Троїцький, який перебував на перегляді в структурі іспанського клубу Ельче, продовжить підготовку до сезону з другою командою клубу.

Про це повідомив Telegram-канал LEGIONERS.UA.

За інформацією джерела, попри плани щодо залучення до складу U23, 18-річний гравець проходив перегляд у третій команді, де відзначився стабільною та впевненою грою.

За підсумками цього етапу було ухвалено рішення долучити Ярослава до передсезонного збору другого складу.

В Україні голкіпер займався футболом у структурі київського Динамо, донецького Шахтаря та харківського Металіста. Взимку він намагався проявити себе на перегляді у Вільярреалі С.

Раніше Ельче підписав 15-річного українського півзахисника Івана Третьякова.