Крістал Пелес орендував захисника Челсі

Французький центральний захисник Челсі Дісасі перейшов у інший лондонський клуб, Крістал Пелес.

Про це повідомляє пресслужба "орлів".

Йдеться про оренду до кінця поточного сезону. Про опцію викупу в орендній угоді не повідомляється.

Дісасі перейшов у Челсі з Монако влітку 2023 року за 45 мільйонів євро. З того часу провів за "Синіх" 61 матч у всіх турнірах, відзначившись 5 голами та 2 асистами.

Другі половини попередніх двох сезонів провів у орендах у Вест Гемі та Астон Віллі відповідно. На рахунку захисника 5 матчів за збірну Франції.

Контракт Дісасі з Челсі діє до літа 2029 року, трансферна вартість захисника наразі оцінюється в 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що Челсі може продати Ніколаса Джексона в Астон Віллу.