Осміхен хоче повернутися у Серію А

Нігерійський центрфорвард Віктор Осімхен, який зараз на правах оренди грає за стамбульський Галатасарай, хоче повернутися у Серію А.

Про це повідомляє CalcioMercato.

25-річний нападник уже почав пошуки наступного клубу, адже його оренда завершується наступного літа, а в Наполі він не залишиться. Наразі за ситуацією стежить Манчестер Юнайтед, також серед претендентів туринський Ювентус.

Зазначається, що сам форвард хотів би приєднатись до Ювентуса. Однак трансфер може не відбутися через скорочення зарплатного фонду туринців. "Зебри" не бояться суми трансферу, проте проблемою стане його зарплата.

У поточному сезоні чемпіонату Туреччини Осімхен провів вісім матчів, забив шість голів і віддав три асисти.

Раніше повідомлялося, що футболістом цікавиться ПСЖ.