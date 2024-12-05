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ПСЖ має намір підписати зіркового форварда Наполі

Олексій Мурзак — 5 грудня 2024, 19:31
ПСЖ має намір підписати зіркового форварда Наполі
Віктор Осімхен
Getty Images

Нігерійський центрфорвард Віктор Осімхен, який зараз на правах оренди грає за стамбульський Галатасарай, має варіант працевлаштування у чемпіонаті Франції.

Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією видання, у послугах нападника зацікавлений ПСЖ. Парижани розглядають Осімхена на місце Рандаля Коло-Муані, який може залишити клуб у зимове трансферне вікно.

Орендний договір Віктора з турецьким грандом закінчується наприкінці червня наступного року. Повноцінний контракт гравця належить Наполі. Трансферна вартість нігерійського форварда оцінюється у 75 млн євро.

У поточному сезоні чемпіонату Туреччини Осімхен провів вісім матчів, забив шість голів і віддав три асисти.

Раніше повідомлялося, що футболістом цікавиться Манчестер Юнайтед, який планує запропонувати Наполі обмін.

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