ПСЖ має намір підписати зіркового форварда Наполі
Нігерійський центрфорвард Віктор Осімхен, який зараз на правах оренди грає за стамбульський Галатасарай, має варіант працевлаштування у чемпіонаті Франції.
Про це повідомляє RMC Sport.
За інформацією видання, у послугах нападника зацікавлений ПСЖ. Парижани розглядають Осімхена на місце Рандаля Коло-Муані, який може залишити клуб у зимове трансферне вікно.
Орендний договір Віктора з турецьким грандом закінчується наприкінці червня наступного року. Повноцінний контракт гравця належить Наполі. Трансферна вартість нігерійського форварда оцінюється у 75 млн євро.
У поточному сезоні чемпіонату Туреччини Осімхен провів вісім матчів, забив шість голів і віддав три асисти.
Раніше повідомлялося, що футболістом цікавиться Манчестер Юнайтед, який планує запропонувати Наполі обмін.