ПСЖ має намір підписати зіркового форварда Наполі

Нігерійський центрфорвард Віктор Осімхен, який зараз на правах оренди грає за стамбульський Галатасарай, має варіант працевлаштування у чемпіонаті Франції.

Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією видання, у послугах нападника зацікавлений ПСЖ. Парижани розглядають Осімхена на місце Рандаля Коло-Муані, який може залишити клуб у зимове трансферне вікно.

Орендний договір Віктора з турецьким грандом закінчується наприкінці червня наступного року. Повноцінний контракт гравця належить Наполі. Трансферна вартість нігерійського форварда оцінюється у 75 млн євро.

У поточному сезоні чемпіонату Туреччини Осімхен провів вісім матчів, забив шість голів і віддав три асисти.

Раніше повідомлялося, що футболістом цікавиться Манчестер Юнайтед, який планує запропонувати Наполі обмін.