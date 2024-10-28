Організатори Золотого м'яча відреагували на рішення Реала пропустити гала-вечір

Організатори церемонії Золотого м'яча з France Football коротко прокоментували рішення мадридського Реала не приїжджати на гала-вечір у паризькому театрі Шатле.

Про це повідомляє AS з посиланням на іспанську агенцію EFE.

"Позиція Реала незрозуміла", – йдеться у відповіді. Також зазначається, що "вершкових" не повідомляли про результати вручення нагороди Золотий м'яч-2024 серед чоловіків.

Нагадаємо, тривалий час Вінісіус Жуніор вважався фаворитом на Золотий м’яч, але сьогодні вдень Фабріціо Романо повідомив, що бразилець, як і решта представників Реала, не прилетить на церемонію вручення престижної нагороди. "Королівський клуб" навіть скасував трансляцію події.

У делегацї "галактікос" мав би бути й претендент на трофей Льва Яшина – Андрій Лунін. Чемпіон веде текстову онлайн-трансляцію Золотого м’яча-2024.