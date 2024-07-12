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Олімпійська збірна України оголосила офіційну заявку на Олімпіаду-2024

Андрій Яросименко — 12 липня, 11:16
Олімпійська збірна України оголосила офіційну заявку на Олімпіаду-2024

Олімпійська збірна України оголосила офіційну заявку на Олімпіаду-2024.

Головний тренер команди Руслан Ротань визначив список гравців, які потрапили до заявки на Олімпійські ігри-2024 у Франції. До неї входять 22 футболісти, включаючи чотирьох резервних.


На груповому етапі Олімпійських ігор українці зіграють проти Аргентини, Марокко та Іраку.

Нагадаємо, раніше Чемпіон розібрав, у якому складі збірна України гратиме на Олімпіаді.

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