Олімпійська збірна України оголосила офіційну заявку на Олімпіаду-2024.

Головний тренер команди Руслан Ротань визначив список гравців, які потрапили до заявки на Олімпійські ігри-2024 у Франції. До неї входять 22 футболісти, включаючи чотирьох резервних.





На груповому етапі Олімпійських ігор українці зіграють проти Аргентини, Марокко та Іраку.

Нагадаємо, раніше Чемпіон розібрав, у якому складі збірна України гратиме на Олімпіаді.