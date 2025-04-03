Польського футболіста затримала поліція через побиття дівчини

Футболіст Гурніка Лечна Себастьяна Шитнєвського може отримати тюремне ув'язнення. Його звинувачують у фізичному та психічному насильстві над партнеркою.

Про це пише sportowefakty.wp.pl.

Його затримали ще 25 березня в квартирі в Любліні. Провівши ніч під вартою, його доставили до окружної прокуратури в Любліні, де йому висунули звинувачення. Йому загрожує від трьох місяців до п'яти років позбавлення волі.

"Він починав регулярні бійки, обзивав її, вживав нецензурні слова, штовхав її, погрожував, принижував, хапав, збивав, душив і бив", – сказала речниця Окружної прокуратури в Любліна Агнешка Кепка.

Підозрюваний свою провину не визнав і того ж дня був відпущений під домашній арешт. За футболістом встановлено нагляд поліції. Крім того, він не може права наближатися до жертви на відстань менше 50 метрів.

22-річний Шитнєвський приєднався до Гурніка влітку минулого року. Захисник провів за клуб 2 матчі у Першій лізі. Команда наразі 8 місце в таблиці, маючи 36 очок після 25 турів.

Нагадаємо, футболіста фінського клубу КТП було засуджено на 1 рік і 10 місяців умовно за зґвалтування.